DATEV ISWL Rechnungswesen-Konverter Schema für Stotax
- Schnelle Datenübernahme der Finanzbuchführung aus einem Fremdsystem
- Zeitersparnis und fehlerfreie Datenübernahme
Inhalte
Beschreibung
Das ISWL Rechnungswesen-Konverter-Schema für das Fremdsystem Stotax in Verbindung mit dem DATEV Rechnungswesen-Konverter ermöglicht eine weitgehend automatisierte Übernahme von Finanz- und Anlagenbuchführungsdaten aus einem Fremdsystem in die DATEV-Buchungslogik. Das Schema liefert die Datenzuordnung und Verarbeitungslogik.
Leistungen
Mit den Schemata für das Fremdsystem Stotax kann die Finanzbuchführung inklusive verknüpfte Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.
Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich.
Die Anlagenbuchführung wird mit allen historischen Inventaren übernommen.
Es werden nur Einheitsanlagevermögen übernommen, eine Bereichsübernahme ist nicht möglich.
Die Summen- und Saldenliste für jeden übernommenen Mandanten bzw. für jedes Wirtschaftsjahr wird automatisiert abgeglichen. Abweichungen oder Unstimmigkeiten werden angezeigt; das ermöglicht eine effiziente Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.