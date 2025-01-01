Mit den Schemata für das Fremdsystem Stotax kann die Finanzbuchführung inklusive verknüpfte Belege (wenn eine eindeutige Belegverknüpfung mit exportiert wird) auf Basis von Einzelbuchungssätzen übernommen werden.

Eine Übernahme der Personenkontenstammdaten ist ebenfalls möglich.

Die Anlagenbuchführung wird mit allen historischen Inventaren übernommen.

Es werden nur Einheitsanlagevermögen übernommen, eine Bereichsübernahme ist nicht möglich.

Die Summen- und Saldenliste für jeden übernommenen Mandanten bzw. für jedes Wirtschaftsjahr wird automatisiert abgeglichen. Abweichungen oder Unstimmigkeiten werden angezeigt; das ermöglicht eine effiziente Nacharbeit in den DATEV-Rechnungswesen-Programmen.