Art.-Nr. 12901 | Kontenrahmen
DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (Bilanz)
- Anwendung des Branchenpaketes bei gemeinnützigen Körperschaften
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen 42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs unterstützt Sie bei der Anwendung des Branchenpaketes. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
0: Anlagevermögen
1: Umlaufvermögen
2: Eigenkapitalkonten
3: Fremdkapitalkonten
4: Einnahmen
5 und 6: Ausgaben
7: Weitere Einnahmen und Ausgaben
9: Vortrags- und statistische Konten
Weitere Informationen
Preise
