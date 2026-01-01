DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (Bilanz)

Der Kontenrahmen 42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs unterstützt Sie bei der Anwendung des Branchenpaketes. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.