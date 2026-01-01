Art.-Nr. 12901 | Kontenrahmen

DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (Bilanz)

  • Anwendung des Branchenpaketes bei gemeinnützigen Körperschaften
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2026
Format DIN A4
kostenfreier Download

Inhalte

Beschreibung

Der Kontenrahmen 42 für Vereine, Stiftungen und gGmbHs unterstützt Sie bei der Anwendung des Branchenpaketes. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlagevermögen

  • 1: Umlaufvermögen

  • 2: Eigenkapitalkonten

  • 3: Fremdkapitalkonten

  • 4: Einnahmen

  • 5 und 6: Ausgaben

  • 7: Weitere Einnahmen und Ausgaben

  • 9: Vortrags- und statistische Konten

Weitere Informationen

Neues Branchenpaket Vereine, Stiftungen, gGmbHs (SKR42): Umfang und Einrichtung

Preise

Art.-Nr. 12901 | Kontenrahmen

DATEV-Kontenrahmen SKR 42 Vereine, Stiftungen, gGmbH (Bilanz)

Kostenfreier Download