DATEV-Laufcap cool

Die DATEV-grüne Cooling Cap aus Mikrofaser ist perfekt geeignet für Outdoor-Aktivitäten an heißen Tagen: Die Cap ist sehr atmungsaktiv, da sie aus schnelltrocknendem Gewebe mit Gefühlskühlung und weichen Mesh-Einsätzen gearbeitet ist. Reflektorstreifen bieten Schutz beim Lauftraining in der Dämmerung. Dank des Klettverschlusses kann die Cap schnell an die Kopfgröße des Trägers angepasst werden. Die DATEV-Wortmarke ist im 3D-Effekt aufgedruckt.

Aktivierung der Kühlwirkung: Die Cooling Cap einfach unter kühles Wasser halten, leicht auswringen, aufsetzen und schon wird der Kopf gekühlt.

Pflege: Handwäsche