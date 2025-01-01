DATEV-Lippenpflegestift vegan

Der Lippenpflegstift spendet den Lippen Feuchtigkeit und bietet langanhaltende Pflege und intensiven Schutz vor dem Austrocknen. Als zertifizierte Naturkosmetik ist LipNature Fair besonders wirkungsvoll: Die Rezeptur ist zu 100 % pflanzlich (vegan), sie enthält hochwertige Sheabutter, Jojobaöl sowie Sanddornfruchtfleischöl und ist angereichert mit pflegendem Vitamin E. Die Lippenpflege ist palmölfrei, ohne mineralische Öle und Wachse/Paraffine, ohne zusätzliche Aroma- und Parfümstoffe, ohne Silikone und ohne künstliche Konservierungsstoffe (z. B. Parabene). Die Hülle des Lippenpflegestiftes besteht aus recyceltem Kunststoff und ist somit ein perfektes Produkt für alle, denen eine klare Position zur Umwelt wichtig ist. Der Artikel wurde in Deutschland hergestellt. Die DATEV-grüne Hülle ist mit der DATEV-Wortmarke bedruckt.