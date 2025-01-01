Art.-Nr. 78183 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Das digitale Lohnmandat

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Gerade digitale Prozesse können den Zeitablauf zwischen Abrechnung und Auszahlung erheblich verkürzen und somit den Spielraum für andere Tätigkeiten im Geschäftsfeld Personalwirtschaft vergrößern.

In Form eines Workshops stellen wir Ihnen DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Personalwirtschaft vor. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten es für Sie gibt und womit Sie am Besten anfangen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Mandanten überzeugen, welche Voraussetzung erfüllt sein müssen und wie wir Sie dabei unterstützen können. Gemeinsam mit Ihnen schlagen wir den Bogen von den vorgelagerten Tätigkeiten bis hin zur digitalen Betriebsprüfung in der Personalwirtschaft.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

