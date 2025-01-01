DATEV Live-Talk - Das digitale Lohnmandat

Nutzen Sie die Vorteile der Digitalisierung bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung. Gerade digitale Prozesse können den Zeitablauf zwischen Abrechnung und Auszahlung erheblich verkürzen und somit den Spielraum für andere Tätigkeiten im Geschäftsfeld Personalwirtschaft vergrößern.

In Form eines Workshops stellen wir Ihnen DATEV Unternehmen online - Einsatzmöglichkeiten im Bereich der Personalwirtschaft vor. Erfahren Sie, welche Möglichkeiten es für Sie gibt und womit Sie am Besten anfangen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Mandanten überzeugen, welche Voraussetzung erfüllt sein müssen und wie wir Sie dabei unterstützen können. Gemeinsam mit Ihnen schlagen wir den Bogen von den vorgelagerten Tätigkeiten bis hin zur digitalen Betriebsprüfung in der Personalwirtschaft.