DATEV Live-Talk - DATEV DMS Umstellung/Review

Mit DATEV DMS schaffen Sie das Fundament Ihrer digitalen Kanzlei und unterstützen so optimal Ihren Kanzleialltag, indem Sie die Prozesse rund um das Bearbeiten, Organisieren und Recherchieren dokumentenbasierter Informationen digitalisieren und optimieren. Dabei erhalten Sie jederzeit Zugriff auf alle Dokumente, haben Transparenz über Zuständigkeiten sowie Dokumentenstatus und beschleunigen Ihre Suchvorgänge in der Kanzlei. Informieren Sie sich, wie Sie von DATEV DMS profitieren können.

Das neue DATEV DMS ist seit August 2018 für Neukunden verfügbar und bietet viele Vorteile. Das Programm wurde auf Basis der DATEV-Dokumentenablage entwickelt und ist als Upgrade für Anwender der Dokumentenablage verfügbar.