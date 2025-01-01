DATEV Live-Talk - DATEV DMS Umstellung/Review
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Mit DATEV DMS schaffen Sie das Fundament Ihrer digitalen Kanzlei und unterstützen so optimal Ihren Kanzleialltag, indem Sie die Prozesse rund um das Bearbeiten, Organisieren und Recherchieren dokumentenbasierter Informationen digitalisieren und optimieren. Dabei erhalten Sie jederzeit Zugriff auf alle Dokumente, haben Transparenz über Zuständigkeiten sowie Dokumentenstatus und beschleunigen Ihre Suchvorgänge in der Kanzlei. Informieren Sie sich, wie Sie von DATEV DMS profitieren können.
Das neue DATEV DMS ist seit August 2018 für Neukunden verfügbar und bietet viele Vorteile. Das Programm wurde auf Basis der DATEV-Dokumentenablage entwickelt und ist als Upgrade für Anwender der Dokumentenablage verfügbar.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.