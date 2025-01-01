Weg vom Papier, hin zur elektronischen Kommunikation. Das gilt auch für die Steuererklärung.

Alles digital. Noch nie hat sich die Welt so schnell verändert wie in den letzten Jahren. Was früher "schwarz auf weiß“ verschickt wurde, erfolgt heute digital. So wurden durch den Gesetzgeber und die Finanzverwaltung zahlreiche Verfahren auf den elektronischen Datenaustausch umgestellt. DATEV E-Steuern bündelt die erforderlichen Leistungen: beginnend mit DATEV Meine Steuern, der elektronischen Steuerkontoabfrage bis hin zum elektronischen Einspruch sowie die Übermittlung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie dabei, Ihre Daten anforderungskonform und ressourcenschonend zu übermitteln.