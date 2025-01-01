Art.-Nr. 78200 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DATEV E-Steuern

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Weg vom Papier, hin zur elektronischen Kommunikation. Das gilt auch für die Steuererklärung.

Alles digital. Noch nie hat sich die Welt so schnell verändert wie in den letzten Jahren. Was früher "schwarz auf weiß“ verschickt wurde, erfolgt heute digital. So wurden durch den Gesetzgeber und die Finanzverwaltung zahlreiche Verfahren auf den elektronischen Datenaustausch umgestellt. DATEV E-Steuern bündelt die erforderlichen Leistungen: beginnend mit DATEV Meine Steuern, der elektronischen Steuerkontoabfrage bis hin zum elektronischen Einspruch sowie die Übermittlung von Anträgen auf Anpassung der Vorauszahlungen. Die DATEV-Lösungen unterstützen Sie dabei, Ihre Daten anforderungskonform und ressourcenschonend zu übermitteln.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78200 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - DATEV E-Steuern

Einmalig
0,00 €
Termin buchen