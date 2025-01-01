DATEV Live-Talk - Eigenorganisation/DMS
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe. Machen Sie sich ein Bild davon, wie DATEV Eigenorganisation comfort Sie bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation in Verbindung mit DATEV DMS in Ihrer Kanzlei unterstützt und welche Synergien sich beim Einsatz der beiden digitalen Lösungen ergeben.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.