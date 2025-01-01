Art.-Nr. 78195 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Eigenorganisation/DMS

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe. Machen Sie sich ein Bild davon, wie DATEV Eigenorganisation comfort Sie bei der auftrags- und prozessorientierten Organisation in Verbindung mit DATEV DMS in Ihrer Kanzlei unterstützt und welche Synergien sich beim Einsatz der beiden digitalen Lösungen ergeben.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

