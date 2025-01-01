Art.-Nr. 78197 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - EO comfort Tuning Bestandskunden

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

Sie setzen bereits seit einiger Zeit erfolgreich DATEV Eigenorganisation comfort ein. Aufgrund der im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen mit DATEV Eigenorganisation comfort und den darin abgebildeten organisatorischen Abläufen sehen Sie weitere Optimierungspotenziale. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Eigenorganisation comfort Ihre Prozesse in der Kanzlei noch effizienter gestalten.

DATEV unterstützt Sie - auch aufgrund von gesammelten Erfahrungen in zahlreichen Projekten - bei der Analyse und Optimierung der vorhandenen Arbeitsweise in Verbindung mit DATEV Eigenorganisation comfort. Ein weiterer Aspekt der Beratung ist die Vermittlung von Tipps für einen noch komfortableren Einsatz der DATEV-Lösung.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

