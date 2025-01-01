DATEV Live-Talk - EO comfort Tuning Bestandskunden
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Sie setzen bereits seit einiger Zeit erfolgreich DATEV Eigenorganisation comfort ein. Aufgrund der im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen mit DATEV Eigenorganisation comfort und den darin abgebildeten organisatorischen Abläufen sehen Sie weitere Optimierungspotenziale. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Eigenorganisation comfort Ihre Prozesse in der Kanzlei noch effizienter gestalten.
DATEV unterstützt Sie - auch aufgrund von gesammelten Erfahrungen in zahlreichen Projekten - bei der Analyse und Optimierung der vorhandenen Arbeitsweise in Verbindung mit DATEV Eigenorganisation comfort. Ein weiterer Aspekt der Beratung ist die Vermittlung von Tipps für einen noch komfortableren Einsatz der DATEV-Lösung.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.