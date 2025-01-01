DATEV Live-Talk - EO comfort Tuning Bestandskunden

Sie setzen bereits seit einiger Zeit erfolgreich DATEV Eigenorganisation comfort ein. Aufgrund der im Arbeitsalltag gesammelten Erfahrungen mit DATEV Eigenorganisation comfort und den darin abgebildeten organisatorischen Abläufen sehen Sie weitere Optimierungspotenziale. Wir zeigen Ihnen, wie Sie mit DATEV Eigenorganisation comfort Ihre Prozesse in der Kanzlei noch effizienter gestalten.

DATEV unterstützt Sie - auch aufgrund von gesammelten Erfahrungen in zahlreichen Projekten - bei der Analyse und Optimierung der vorhandenen Arbeitsweise in Verbindung mit DATEV Eigenorganisation comfort. Ein weiterer Aspekt der Beratung ist die Vermittlung von Tipps für einen noch komfortableren Einsatz der DATEV-Lösung.