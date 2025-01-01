DATEV Live-Talk - EO comfort/DMS/Consulting
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe. Durch ein digitales Kanzleimanagement erreichen Sie standardisierte sowie automatisierte Abläufe und können Ihre Leistungserbringung laufend überwachen. Sie entlasten Ihre Kanzlei bei administrativen Aufgaben, steigern die Effizienz und schaffen Freiräume für neue, attraktive Geschäftsfelder.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.