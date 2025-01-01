Art.-Nr. 78198 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - EO comfort/DMS/Consulting

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Preis- und Lieferinformationen
Termin buchen

Inhalte

Beschreibung

In einer zunehmend digitalisierten Welt unterstützen IT-basierte Konzepte und Softwarelösungen Kanzleien bei einer zukunftssicheren Organisation der internen Abläufe. Durch ein digitales Kanzleimanagement erreichen Sie standardisierte sowie automatisierte Abläufe und können Ihre Leistungserbringung laufend überwachen. Sie entlasten Ihre Kanzlei bei administrativen Aufgaben, steigern die Effizienz und schaffen Freiräume für neue, attraktive Geschäftsfelder.

nach oben

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

Art.-Nr. 78198 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - EO comfort/DMS/Consulting

Einmalig
0,00 €
Termin buchen