Art.-Nr. 78203

DATEV Live-Talk - IT-Outsourcing

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Up to date bleiben in der sich laufend verändernden modernen IT-Welt ist nicht so einfach. Die IT-Systeme werden immer komplexer und erfordern auch immer mehr Spezialwissen. Mit DATEV-Cloud-Sourcing geben Sie Ihr IT-Management in professionelle Hände und nutzen Ihre Software einfach und sicher.

Längst sind Tablets und Smartphones, Online-Kommunikationswege und -Dienste im Geschäftsverkehr zum Alltag geworden. Damit steigt auch die Gefahr von Angriffsszenarien. Vertrauen Sie hier auf DATEV als Kompetenzpartner und Lösungen, die Sie zuverlässig schützen.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

