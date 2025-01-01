DATEV Live-Talk - IT-Outsourcing
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Up to date bleiben in der sich laufend verändernden modernen IT-Welt ist nicht so einfach. Die IT-Systeme werden immer komplexer und erfordern auch immer mehr Spezialwissen. Mit DATEV-Cloud-Sourcing geben Sie Ihr IT-Management in professionelle Hände und nutzen Ihre Software einfach und sicher.
Längst sind Tablets und Smartphones, Online-Kommunikationswege und -Dienste im Geschäftsverkehr zum Alltag geworden. Damit steigt auch die Gefahr von Angriffsszenarien. Vertrauen Sie hier auf DATEV als Kompetenzpartner und Lösungen, die Sie zuverlässig schützen.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.