DATEV Live-Talk - Kanzleimanagement

Als Kanzleichefin bzw. -chef stehen Sie vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen müssen Sie den komplexen fachlichen Anforderungen gerecht werden und zum anderen sind Sie Unternehmerin bzw. Unternehmer Ihrer eigenen Kanzlei. Damit Sie auch künftig erfolgreich am Markt tätig sein können, müssen Sie sich zunehmend mit verschiedenen Management- und IT-Themen beschäftigen.

Lernen Sie die Erfolgsfaktoren eines modernen Kanzleimanagements kennen. Wir geben Ihnen Impulse, wie Sie Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen. Neben einem Überblick der Managementthemen, die für Sie als Entscheidende bzw. Entscheider relevant sind, zeigen wir Ihnen digitale Prozesse in Verbindung mit DATEV DMS und DATEV ProCheck.