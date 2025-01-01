DATEV Live-Talk - Kanzleimanagement
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Als Kanzleichefin bzw. -chef stehen Sie vor vielfältigen Herausforderungen. Zum einen müssen Sie den komplexen fachlichen Anforderungen gerecht werden und zum anderen sind Sie Unternehmerin bzw. Unternehmer Ihrer eigenen Kanzlei. Damit Sie auch künftig erfolgreich am Markt tätig sein können, müssen Sie sich zunehmend mit verschiedenen Management- und IT-Themen beschäftigen.
Lernen Sie die Erfolgsfaktoren eines modernen Kanzleimanagements kennen. Wir geben Ihnen Impulse, wie Sie Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen. Neben einem Überblick der Managementthemen, die für Sie als Entscheidende bzw. Entscheider relevant sind, zeigen wir Ihnen digitale Prozesse in Verbindung mit DATEV DMS und DATEV ProCheck.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.