DATEV Live-Talk - Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Der nächste Schritt zum reibungslosen Datenaustausch. Ihr Mandant nutzt DATEV Unternehmen Online? Er besitzt ein Vorsystem? Die Erfassung erfolgt aber manuell? In Workshop-Form mit einem kleinem Teilnehmerkreis möchten wir Ihnen Schnittstellen und Möglichkeiten vorstellen, um den reibungslosen Datenaustausch zwischen Ihren Mandanten und der Kanzlei über DATEV Unternehmen Online noch komfortabler zu gestalten.
Welche Schnittstellen zu DATEV Unternehmen Online gibt es? Wo liegt die Aufgabe der Kanzlei? Welche Probleme können entstehen? Wo liegt der Mehrwert für beide Seiten? All diese Fragen möchten wir gemeinsam mit Ihnen beantworten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.