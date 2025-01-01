Art.-Nr. 78235 | Veranstaltungen

DATEV Live-Talk - Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Der nächste Schritt zum reibungslosen Datenaustausch. Ihr Mandant nutzt DATEV Unternehmen Online? Er besitzt ein Vorsystem? Die Erfassung erfolgt aber manuell? In Workshop-Form mit einem kleinem Teilnehmerkreis möchten wir Ihnen Schnittstellen und Möglichkeiten vorstellen, um den reibungslosen Datenaustausch zwischen Ihren Mandanten und der Kanzlei über DATEV Unternehmen Online noch komfortabler zu gestalten.

Welche Schnittstellen zu DATEV Unternehmen Online gibt es? Wo liegt die Aufgabe der Kanzlei? Welche Probleme können entstehen? Wo liegt der Mehrwert für beide Seiten? All diese Fragen möchten wir gemeinsam mit Ihnen beantworten.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

