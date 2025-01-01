DATEV Live-Talk - Schnittstellen zu DATEV Unternehmen online

Der nächste Schritt zum reibungslosen Datenaustausch. Ihr Mandant nutzt DATEV Unternehmen Online? Er besitzt ein Vorsystem? Die Erfassung erfolgt aber manuell? In Workshop-Form mit einem kleinem Teilnehmerkreis möchten wir Ihnen Schnittstellen und Möglichkeiten vorstellen, um den reibungslosen Datenaustausch zwischen Ihren Mandanten und der Kanzlei über DATEV Unternehmen Online noch komfortabler zu gestalten.

Welche Schnittstellen zu DATEV Unternehmen Online gibt es? Wo liegt die Aufgabe der Kanzlei? Welche Probleme können entstehen? Wo liegt der Mehrwert für beide Seiten? All diese Fragen möchten wir gemeinsam mit Ihnen beantworten.