DATEV Live-Talk - Unternehmen

  • Aufzeigen der Kanzleilösungen
  • Anleitung zur Umsetzung
  • Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Einmalig
0,00 €
Inhalte

Beschreibung

Steuerberaterinnen und Steuerberater sind die erste Adresse für betriebswirtschaftliche Beratung. Sie übernehmen für Sie Aufgaben, wie die Erstellung der Finanzbuchführung oder der Lohnabrechnung und vieles mehr. Möchten Sie sich lieber selbst um diese Tätigkeiten kümmern, kann Ihnen Ihre Steuerberaterin oder ihr Steuerberater die passende Software für Unternehmen anbieten und Sie damit spürbar im Büroalltag entlasten.

Weitere Informationen

Teilnehmerkreis

Steuerberaterinnen und Steuerberater

Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider

Dauer

ca. 3 Stunden

Referenten

DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner

Termine

Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.

Preise

