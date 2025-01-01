DATEV Live-Talk - Unternehmen
- Aufzeigen der Kanzleilösungen
- Anleitung zur Umsetzung
- Austausch mit DATEV-Mitarbeitenden und Lösungspartnern
Inhalte
Beschreibung
Steuerberaterinnen und Steuerberater sind die erste Adresse für betriebswirtschaftliche Beratung. Sie übernehmen für Sie Aufgaben, wie die Erstellung der Finanzbuchführung oder der Lohnabrechnung und vieles mehr. Möchten Sie sich lieber selbst um diese Tätigkeiten kümmern, kann Ihnen Ihre Steuerberaterin oder ihr Steuerberater die passende Software für Unternehmen anbieten und Sie damit spürbar im Büroalltag entlasten.
Weitere Informationen
Teilnehmerkreis
Steuerberaterinnen und Steuerberater
Kanzlei-Entscheiderinnen und -Entscheider
Dauer
ca. 3 Stunden
Referenten
DATEV-Mitarbeitende, DATEV-System-Partner
Termine
Die Veranstaltungstermine werden aktuell geplant; sobald sie feststehen, werden sie zur Information und Anmeldung angezeigt. Für Individualschulungen, Kanzleitrainings und Beratung online, kontaktieren Sie uns für Ihren Wunschtermin bitte direkt.