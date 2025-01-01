Art.-Nr. 79310 | Kurzberatung online
DATEV LODAS für Unternehmen: Beratung online - Kurzberatung
Schnelle und individuelle Unterstützung - wir beraten Sie online.
- Individuelle Beratung, Schulung oder Einrichtung
- Per Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Termin- und Themenauswahl im Online-Kalender
Buchen Sie Ihren Wunschtermin direkt online: Im nächsten Schritt erhalten Sie eine Übersicht aller Einzelthemen inkl. voraussichtlicher Dauer der jeweiligen Leistungen.
Kurzinfo
Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Kurzberatung online
Dauer Je nach Inhalt/gewünschten Umfang ca. 1-3 Tag/e
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung zum Thema LODAS? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zur Seite. Dazu schalten wir uns über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin wie auch Ihre gewünschten Beratungsthemen können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Themen
Mögliche Beratungsthemen:
- LODAS – Lexware nach LODAS mit dem DATEV Tool
- LODAS – Unterstützung bei der Datenbernahme aus Lohn und Gehalt nach LODAS
- LODAS – Vorgespräch zur Datenübernahme aus Lohn und Gehalt nach LODAS
- LODAS – Beratung zum Tool „Ermittlung freiwilliger AG Zuschuss zum KUG“
- LODAS – Tipps und Tricks in LODAS
- LODAS – Kurzarbeitergeld
- LODAS – Abo-Aufträge/Rückmeldeverfahren
- LODAS – Arbeitszeitkonto (keine Langzeitarbeitszeitenkonten – Wertguthaben)
- LODAS – Aufwendungsausgleichsgesetz (AAG)
- LODAS – Auswertungssteuerung und temporäre Auswertungen
- LODAS – Betriebliche Altersvorsorge
- LODAS – Bescheinigungen
- LODAS – Buchungsbeleg für die Finanzbuchführung mit Kontierung
- LODAS – Datenübermittlung statistische Ämter
- LODAS – Konzeptionsberatung/Vorbereitung zum Umstieg
- LODAS – Durchschnittsspeicher
- LODAS – Entgeltersatzleistungen (EEL)
- LODAS – Kostenstellen/Kostenträger
- LODAS – Zahlungsverkehr
- LODAS – SFN-Zuschläge
- LODAS – Versorgungsbezüge
- LODAS – Neuanwender: Konzeptionierung der PWS-Abläufe
- LODAS – Neuanwender: Stammdaten-Einrichtung – Unterstützung
- LODAS – Einrichtung DATEV Schwerbehindertenabgabe
- LODAS – Neuanwender: Abrechnung – Unterstützung
- LODAS – Neuanwender: Unterstützung bei laufender Abrechnung
- LODAS – Stundenerfassung und Zuschlagsermittlung
- LODAS – Konzeptionsberatung Datenübernahme Lohn (Erstgespräch)
- LODAS – Neuanwender: Auswertungserstellung/Unterstützung
- LODAS – Beratung Neuregelungen zur Quarantäne, Elternentschädigung, Kug-Leistungssatz

- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung LODAS (voraussichtliche Dauer 30 Minuten)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung LODAS (voraussichtliche Dauer 45 Minuten)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung LODAS Baulohn (voraussichtliche Dauer 30 Minuten)
- Individuelle Kurzberatung/-einrichtung LODAS Baulohn (voraussichtliche Dauer 45 Minuten)
Preise
