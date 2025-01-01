Art.-Nr. 35045 | Mandanten-Info-Broschüre
DATEV-Lohndienstleistung
- Informationen über den Leistungsumfang der DATEV-Lohndienstleistung
- Exklusives Angebot für Kanzleien
- DATEV übernimmt im Auftrag der Kanzlei die operative Tätigkeiten der Lohnabrechnung
Inhalte
Beschreibung
Die Broschüre bietet einen Überblick über die Möglichkeiten der DATEV-Lohndienstleistung.
Sie informiert über den Leistungsumfang, darin enthalten sind unter anderem die Themen Kundenbetreuung und -beratung, Varianten der Zusammenarbeit und Sonderabrechnungsformen. Abgerundet wird der Inhalt mit den Eckpunkten der Zusammenarbeit.