Die Broschüre bietet einen Überblick über die Möglichkeiten der DATEV-Lohndienstleistung.

Sie informiert über den Leistungsumfang, darin enthalten sind unter anderem die Themen Kundenbetreuung und -beratung, Varianten der Zusammenarbeit und Sonderabrechnungsformen. Abgerundet wird der Inhalt mit den Eckpunkten der Zusammenarbeit.