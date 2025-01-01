DATEV-Mini-Rucksack Troika

Die leichte, graue Falttasche lässt sich in Sekundenschnelle zu einem Rucksack mit einem Volumen von 18 Liter und einer Tragkraft von 6,5 kg umfunktionieren. Der Rucksack bietet ein großes Hauptfach mit Reißverschluss, ein kleines Innenfach mit Klettverschluss, zwei Außen-Netztaschen sowie längenverstellbare Schultergurte. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Rucksack aufgedruckt.