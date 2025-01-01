Art.-Nr. 31563 | DATEV-Fanshop

DATEV-Mini-Rucksack Troika

  • Leichter Verwandlungskünstler
Einmalig
9,99 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Grau-schwarzer Rucksack mit schwarzem DATEV-Logo

Kurzinfo

Material 100 % Polyester
Hersteller Troika Germany GmbH, Müschenbach
Maße Packtasche: 13,3 x 13,2 x 4 cm | Rucksack: 23 x 42 x 15 cm
Gewicht 115 g
Volumen 18 l

Details

Beschreibung

Die leichte, graue Falttasche lässt sich in Sekundenschnelle zu einem Rucksack mit einem Volumen von 18 Liter und einer Tragkraft von 6,5 kg umfunktionieren. Der Rucksack bietet ein großes Hauptfach mit Reißverschluss, ein kleines Innenfach mit Klettverschluss, zwei Außen-Netztaschen sowie längenverstellbare Schultergurte. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Rucksack aufgedruckt.

Preise

