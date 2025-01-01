Das Ergänzungspaket DATEV Mittelstand in Verbindung mit Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht die Abwicklung der kaufmännischen Prozesse im Unternehmen.

Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung und das Electronic Banking bis hin zur Ablage der Dokumente alles in einem Prozess. In Verbindung mit der Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online lassen sich kaufmännische Aufgaben und Prozesse komplett digitalisieren und optimieren. Informationen und Daten können einfach, schnell und sicher ausgetauscht werden. Die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) garantiert höchste Sicherheitsstandards.

Hinweis: Diese Anwendung kann nur in Verbindung mit dem im Unternehmen eingesetzten Programm Kanzlei-Rechnungswesen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Bestellung: Für eine reibungslose Installation und Arbeiten mit dem Programm ist eine Lizenzgleichheit zu Kanzlei-Rechnungswesen erforderlich (Anzahl Lizenzen Kanzlei-Rechnungswesen = Anzahl Lizenzen Ergänzungspaket).