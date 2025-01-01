DATEV Mittelstand Ergänzungspaket
- Abwicklung des Verkaufsprozesses vom Angebot bis zur Rechnung – in nur wenigen Klicks.
- Zentrale digitale Ablage aller Belege und Dokumente mit schnellem Zugriff – kein langes Suchen.
- Flexible Zusammenarbeit beim Belege- und Datenaustausch mit dem Steuerberater.
Inhalte
Beschreibung
Das Ergänzungspaket DATEV Mittelstand in Verbindung mit Kanzlei-Rechnungswesen ermöglicht die Abwicklung der kaufmännischen Prozesse im Unternehmen.
Vom Schreiben der Verkaufsbelege, über die Buchführung und das Electronic Banking bis hin zur Ablage der Dokumente alles in einem Prozess. In Verbindung mit der Cloud-Lösung DATEV Unternehmen online lassen sich kaufmännische Aufgaben und Prozesse komplett digitalisieren und optimieren. Informationen und Daten können einfach, schnell und sicher ausgetauscht werden. Die DATEV-Cloud (im DATEV-Rechenzentrum, ISO/IEC 27001 zertifiziert) garantiert höchste Sicherheitsstandards.
Hinweis: Diese Anwendung kann nur in Verbindung mit dem im Unternehmen eingesetzten Programm Kanzlei-Rechnungswesen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie bei der Bestellung: Für eine reibungslose Installation und Arbeiten mit dem Programm ist eine Lizenzgleichheit zu Kanzlei-Rechnungswesen erforderlich (Anzahl Lizenzen Kanzlei-Rechnungswesen = Anzahl Lizenzen Ergänzungspaket).
Leistungen
DATEV Arbeitsplatz - zentraler Einstieg in die kaufmännischen Prozesse
- Zentrale Pflege von Kunden- und Lieferantenstammdaten
- Alle wichtigen Informationen über Kunden und Auftragslage auf einen Blick
- Direkteinstieg in alle wichtigen Programmfunktionen
Auftragswesen - vom Angebot bis zur Rechnung
- Individuelle Erstellung des Beleglayouts für alle Belegarten
- Artikel- und Warengruppenverwaltung
- Automatische Ablage der erstellten Verkaufsbelege in der entsprechenden Kundenakte der digitalen Dokumentenablage
- Umfangreiche Auswertungen und Analysemöglichkeiten, z. B. Top-Kunden, Top-Artikel, Geschäftsentwicklung und ABC-Analyse
- Erstellung von elektronischen Rechnungen nach Vorgaben der EU-Richtlinie 2014/55
Dokumentenablage - Belege und Dokumente jederzeit verfügbar
- Unterstützung der Digitalisierung von Belegen
- Schnelle Suchfunktionen
- Individuelle Ablagestruktur
Zahlungsverkehr - eigenständige Electronic-Banking-Lösung
- Überweisungen und Lastschriften über verschiedene Verfahren
- Termingesteuertes Holen der Bankkontoumsätze (EBICS, RZ-Bankinfo)
- Automatische Übergabe der Zahlungsdaten aus dem Rechnungswesen
Verfügbar in der DATEV-Cloud
Diese Lösung ist auch über DATEV-Cloud-Sourcing nutzbar.
Weitere Informationen finden Sie hier.