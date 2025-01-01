DATEV-Mousepad

Das Mousepad in Form einer mintgrünen Wolke ist hautfreundlich, robust und langlebig. Der Artikel wurde aus nachhaltigem „PAPYR“ in Deutschland hergestellt und mit „DATEV-Cloud“ bedruckt.

Gut zu wissen: Das Material „PAPYR“ besteht aus 92 % Cellulose, 3 % Wasser und Farbpigmente sowie 5 % Latexfasern, welche ein Recyclingprodukt der Papierindustrie sind.