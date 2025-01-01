DATEV-Multifunktionskugelschreiber TROIKA

Der Kugelschreiber aus grün lackiertem Messing hat ein Zentimeter- und Zolllineal in vier verschiedenen Maß-Skalen, eine Wasserwaage, einen Kreuz- und Schlitzschraubendreher sowie einen hellgrünen Touch-Ball am Stiftende. Die Schreibfarbe ist Schwarz. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.