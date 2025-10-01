Art.-Nr. 31548 | DATEV-Fanshop
DATEV-Regenponcho
- Für den plötzlichen Regenschauer
- Biologisch abbaubar und kompostierbar
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
1,79 €
Kurzinfo
Material biologisch abbaubare und kompostierbare Maisstärke (Mater-Bi®)
Erscheinungstermin 10/2025
Größe 1,15 x 1,1 m (Standardgröße für Erwachsene)
Details
Beschreibung
Der DATEV-grüne Regenschutz mit Kapuze wurde in der Ukraine aus europäischer gentechnikfreier Maisstärke (Mater-Bi®) hergestellt. Der Poncho ist wasserfest, leicht, atmungsaktiv und mehrfach verwendbar. Sowohl die Verpackung als auch der Regenponcho sind zu 100 % biologisch abbaubar und kompostierbar. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Poncho und der Verpackung aufgedruckt.