DATEV-Regenschirm

Der nachhaltige Stockschirm mit DATEV-grünem Bezug wurde aus recycelten Kunststoffen und Echtholzelementen gefertigt. Der Schirm verfügt über eine komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, Windproof-Features für höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit sowie flexible Fiberglasschienen. Durch Galvanisierung erhält der Stahlstock einen höheren Korrosionsschutz. Das Polyester-Pongee-Bezugsmaterial wurde aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die Spitzen und der gerade Griff aus Echtholz. Die DATEV-Wortmarke auf dem Verschlussband aufgedruckt. Der Schirm ist in einem kompostierbaren Beutel verpackt.