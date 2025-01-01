Art.-Nr. 31603 | DATEV-Fanshop
DATEV-Regenschirm
- Nachhaltiger Begleiter an regnerischen Tagen
9,69 €
Kurzinfo
Material Polyester-Pongee-Bezug aus recycelten Kunststoffen; Griff aus Echtholz; Stock aus Stahl
Maße Durchmesser 105 cm Durchmesser, geschlossene Länge 81 cm
Details
Beschreibung
Der nachhaltige Stockschirm mit DATEV-grünem Bezug wurde aus recycelten Kunststoffen und Echtholzelementen gefertigt. Der Schirm verfügt über eine komfortable Automatik-Funktion zum schnellen Öffnen, Windproof-Features für höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit sowie flexible Fiberglasschienen. Durch Galvanisierung erhält der Stahlstock einen höheren Korrosionsschutz. Das Polyester-Pongee-Bezugsmaterial wurde aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die Spitzen und der gerade Griff aus Echtholz. Die DATEV-Wortmarke auf dem Verschlussband aufgedruckt. Der Schirm ist in einem kompostierbaren Beutel verpackt.