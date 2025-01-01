Art.-Nr. 31235 |
DATEV-Strandtuch Vossen

  • Der kuschelige Platz für Park, Strand und Freibad
Einmalig
23,99 €
Hellgrünes Strandtuch mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material 70 % Baumwolle, 30 % Polyester
Hersteller Vossen GmbH & Co. KG, Jennersdorf (Österreich)
Maße 100 x 180 cm

Details

Beschreibung

Das topmoderne Strandtuch in DATEV-Grün hat dank hervorragender Veloursqualität (400 g/m2) einen besonders angenehmen Griff und bietet beste Saugfähigkeit. Das Tuch ist 100 % hautfreundlich und wurde in Österreich nach Oeko-Tex® Standard gefertigt. Die DATEV-Wortmarke ist in Weiß eingewebt.

Pflege: Maschinenwäsche bei 40 °C

Preise

