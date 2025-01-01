Dieser handliche Taschenkalender mit deutschem Kalendarium bietet Ihnen einen Wochenüberblick auf einer Doppelseite im Querformat. Die Tages- und Monatsnamen sind in drei Sprachen (deutsch, englisch, französisch) eingedruckt. Für Deutschland, Österreich und die Schweiz sind die Feiertage explizit bezeichnet, internationale Feiertage finden sich als Länderkennzeichen (A, CH, CZ, D, E, F, GB, H, I, PL, RUS, SK). Neben einer Schulferienübersicht für alle Bundesländer sind in diesem Taschenkalender Jahresübersichten für das laufende und das Folgejahr enthalten. Der Umschlag ist im DATEV-Design bedruckt.