DATEV-Taschenschirm

Der nachhaltige Taschenschirm mit DATEV-grünem Bezug wurde aus recycelten Kunststoffen und Echtholzelementen gefertigt. Der Schirm hat eine Handöffner-Funktion und ist dank des Sicherheitsschiebers einfach in der Handhabung. Die Windproof-Features bieten höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit. Durch Galvanisierung erhält der Stahlstock einen höheren Korrosionsschutz. Das Polyester-Pongee-Bezugsmaterial wurde aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die Spitzen und der gerade Griff aus Echtholz. Die DATEV-Wortmarke auf dem Verschlussband aufgedruckt.