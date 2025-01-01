Art.-Nr. 31541 |
DATEV-Fanshop
DATEV-Fanshop
DATEV-Fanshop
DATEV-Fanshop

DATEV-Taschenschirm

  • Klein, praktisch, nachhaltig
Geöffneter, grüner Regenschirm mit Holzgriff und DATEV-Logo auf dem Schließband

Kurzinfo

Material Polyester-Pongee-Bezug aus recycelten Kunststoffen; Griff aus Echtholz; Stock aus Stahl
Größe 98 cm Durchmesser, 26 cm geschlossene Länge
Gewicht 265 g

Details

Beschreibung

Der nachhaltige Taschenschirm mit DATEV-grünem Bezug wurde aus recycelten Kunststoffen und Echtholzelementen gefertigt. Der Schirm hat eine Handöffner-Funktion und ist dank des Sicherheitsschiebers einfach in der Handhabung. Die Windproof-Features bieten höhere Gestell-Flexibilität und bessere Windsicherheit. Durch Galvanisierung erhält der Stahlstock einen höheren Korrosionsschutz. Das Polyester-Pongee-Bezugsmaterial wurde aus recycelten Kunststoffen hergestellt, die Spitzen und der gerade Griff aus Echtholz. Die DATEV-Wortmarke auf dem Verschlussband aufgedruckt.

