DATEV-Tragetasche

Jede dieser Gewebetragetaschen wurde ressourcenschonend aus zwei recycelten PET-Flaschen hergestellt. Dank der stabilen und breiten Nylon-Griffe in zwei Längen kann der Artikel sowohl als Trage- als auch als Umhängetasche eingesetzt werden. Die hohe Tragekraft macht die Tasche zu einem besonders widerstandsfähigen und langlebigen Begleiter – und das im ansprechenden DATEV-Design.