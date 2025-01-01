Art.-Nr. 31684 | DATEV-Fanshop

DATEV-Tragetasche

  • Langlebig und ressourcenschonend
  • Aus zwei PET-Flaschen produziert
Einmalig
1,75 €
Tragetasche mit geometrischen Mustern in dunklen und hellen Grüntönen mit DATEV-Logo

Material PET-Recycling, Nylon
Maße 37 x 17 x 38 cm

Jede dieser Gewebetragetaschen wurde ressourcenschonend aus zwei recycelten PET-Flaschen hergestellt. Dank der stabilen und breiten Nylon-Griffe in zwei Längen kann der Artikel sowohl als Trage- als auch als Umhängetasche eingesetzt werden. Die hohe Tragekraft macht die Tasche zu einem besonders widerstandsfähigen und langlebigen Begleiter – und das im ansprechenden DATEV-Design.

