Art.-Nr. 31040 |
DATEV-Fanshop
Art.-Nr. 31087 |
DATEV-Fanshop

DATEV-USB-C-Data-Blocker

  • So haben Viren keine Chance
Einmalig
4,79 €
Preis- und Lieferinformationen
Jetzt bestellen
Weißer USB-C Data-Blocker mit DATEV-Logo

Kurzinfo

Material Aluminium
Maße ca. 4,2 x 2 x 2,8 cm

Details

Beschreibung

Der USB-C-Adapter mit USB-C-Port auf der einen Seite und USB-C-Stecker auf der anderen Seite leitet lediglich den Strom zum Laden eines Endgerätes weiter. Mithilfe des Sicherheitsmechanismus wird der ungewollte Datenaustausch blockiert und somit ein Virenaustausch auf einem der angeschlossenen Geräte verhindert. Der USB-C-Daten-Blocker passt in jeden üblichen USB-C-Port und ist Dank der geringen Größe perfekt für Reisen geeignet (z. B. Aufladen mobiler Geräte in Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen). Eine Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Das DATEV-Logo ist aufgedruckt.

Preise

Art.-Nr. 31087 | DATEV-Fanshop

DATEV-USB-C-Data-Blocker

Einmalig
4,79 €
Jetzt bestellen