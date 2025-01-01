DATEV-USB-C-Data-Blocker

Der USB-C-Adapter mit USB-C-Port auf der einen Seite und USB-C-Stecker auf der anderen Seite leitet lediglich den Strom zum Laden eines Endgerätes weiter. Mithilfe des Sicherheitsmechanismus wird der ungewollte Datenaustausch blockiert und somit ein Virenaustausch auf einem der angeschlossenen Geräte verhindert. Der USB-C-Daten-Blocker passt in jeden üblichen USB-C-Port und ist Dank der geringen Größe perfekt für Reisen geeignet (z. B. Aufladen mobiler Geräte in Hotels, Flughäfen, Bahnhöfen). Eine Bedienungsanleitung ist im Lieferumfang enthalten. Das DATEV-Logo ist aufgedruckt.