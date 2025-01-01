Art.-Nr. 31713 | DATEV-Fanshop
DATEV-USB-Universal-Ladekabel
- Immer das passende Kabel zur Hand
- Mit Schnellladefunktion
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
6,69 €
Kurzinfo
Größe Kabellänge ca. 1,2 m
Details
Beschreibung
Mit dem multioptionalen Schnellladekabel in DATEV-Grün und Schwarz können bis zu drei Geräte gleichzeitige geladen werden. Das Kabel ist 1,2 m lang, textilummantelt und hat einen Klettverschluss für einfache Aufbewahrung und Transport. Auf einem Fähnchen mit QR-Code findt sich ein Link auf die Bedienungsanleitung. Die DATEV-Wortmarke ist auf dem Verteiler graviert.
Technische Details:
-
Input: USB-A und USB-C
-
Output USB-C: auf USB-C 60 Watt, auf Apple® Lightning® 20 Watt, auf Micro-USB 10 Watt
-
Output USB-A: auf USB-C 18 Watt, auf Apple® Lightning® 10 Watt, auf Micro-USB 10 Watt