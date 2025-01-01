DATEV-Webcam-Schutz mini

Dieser extrem flache Webcam-Schutz in Schwarz blockiert unerwünschte Zugriffe auf Ihre Webcam. Der Schutz ist mit fast allen integrierten Webcams kompatibel und mit Hilfe eines Schiebers einfach zu bedienen. Der Artikel ist schnell fixiert und rückstandslos wieder zu entfernen. Dank der niedrigen Höhe von nur 0,7 mm lassen sich Notebooks unverändert schließen. Die DATEV-Wortmarke ist graviert.