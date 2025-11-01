Der lästige GmbH-Gesellschafter, 2. Auflage (E-Book)
- Abberufung des Geschäftsführers
- Optionen zur Streitbeilegung
- Auseinandersetzungsmöglichkeiten
Erscheinungstermin: November 2025
Beschreibung
Spannungen zwischen GmbH-Gesellschaftern sind nicht selten, beispielsweise bei Familien-GmbHs, die inhabergeführt sind. Hier steht oftmals die persönliche Leistung der Gesellschafter im Vordergrund. Ernsthafte Zerwürfnisse können zu existenzbedrohenden Auswirkungen führen.
Die meisten Konflikte in der GmbH betreffen erfahrungsgemäß unmittelbar oder mittelbar die Geschäftsführung. Die Auslöser für Streitigkeiten unter GmbH-Gesellschaftern können u. a. sein:
- Die Gesellschafter haben unterschiedliche Vorstellungen, was mit ihrem Gesellschaftsanteil geschehen soll,
- Die Gesellschafter sind an anderen Unternehmen beteiligt und es kommt zu Loyalitätskonflikten,
- Möglicherweise haben sie jedoch auch unterschiedliche Vorstellungen bei der Führung des Unternehmens.
Es kommt daher nicht selten vor, dass die Streitigkeiten eskalieren und die Gesellschaftergeschäftsführer sich wechselseitig abberufen oder sich wechselseitig den Gesellschaftsanteil entziehen. Solche Beschlüsse sind dann anfechtbar und können Gegenstand gerichtlicher Auseinandersetzungen sein.
In diesem Kompaktwissen werden sowohl die Option der gerichtlichen Auseinandersetzungen (Abberufung von der Geschäftsführung bzw. die Einziehung der Gesellschaftsanteile) sowie die Optionen der außergerichtlichen Auseinandersetzungsmöglichkeiten als Lösungsmöglichkeiten dargestellt.
Autoren
Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.
Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht
Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.
Stefan Runstuk
Rechtsanwalt und Wirtschaftsjurist (Univ. Bayreuth)
Stefan Runstuk berät und vertritt seit über 25 Jahren mittelständische Unternehmen und Unternehmer u.a. zu gesellschaftsrechtlichen, steuerlichen und insolvenzrechtlichen Themen. Er ist hierbei insbesondere an der Schnittstelle zwischen Gesellschaftsrecht und Steuerrecht tätig.
