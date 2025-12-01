Die gemeinnützige GmbH, 4. Auflage
- Deutlicher Anstieg bei Gründung von gGmbHs
- Haftungsrechtliche Vorteile
- Besonderheiten bei Nutzung von Steuervorteilen
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025
Beschreibung
Aktuell gibt es in Deutschland rund 25.000 gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbHs) – mit stark steigender Tendenz. Mit der wachsenden wirtschaftlichen Geschäftstätigkeit im gemeinnützigen Sektor und der damit einhergehenden Notwendigkeit einer professionellen Organisation gewinnt die gGmbH zunehmend an Bedeutung.
Diese spezielle Form der GmbH verbindet die Vorteile der auf gewerbliche Aktivität ausgerichteten GmbH mit den Vorteilen des Gemeinnützigkeitsrechts. Insbesondere aus haftungsrechtlicher Sicht kann es sinnvoll sein, den Zweckbetrieb einer gemeinnützigen Organisation in Form einer gGmbH zu führen.
Für Sie in der Steuerberatung bedeutet dies: Die gGmbh ist ein wichtiges Beratungsfeld, das fundierte Kenntnisse im Gesellschafts-, Steuer- und Gemeinnützigkeitsrecht erfordert.
Dieses Kompaktwissen zeigt Ihnen praxisnah:
Wie eine gGmbH gegründet wird.
Welche Anforderungen die Satzung erfüllen muss.
Welche steuerlichen Besonderheiten bei der Nutzung der Gemeinnützigkeitsvorteile zu beachten sind.
Damit sind Sie optimal gerüstet, um Ihre Mandantinnen und Mandanten bei der Gestaltung und Führung einer gGmbH rechtssicher und steueroptimiert zu unterstützen.
Autor
Dr. Lars Gruppe
Rechtsanwalt, Datenschutzbeauftragter der Kanzlei Jähne Günther Rechtsanwälte PartGmbB
Die gemeinnützige GmbH, 4. Auflage
Erscheinungstermin: vsl. Dezember 2025