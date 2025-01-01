Anhand ausgewählter Prozesse aus dem Kanzleialltag erfahren Sie, welche Möglichkeiten die DATEV-Programme bieten. Außerdem lernen Sie Tipps und Tricks im Umgang mit DATEV Eigenorganisation kennen.

Im Kanzleialltag haben Sie oft nicht die Zeit, sich intensiv mit der DATEV-Software auseinanderzusetzen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns drei Stunden mit dem DATEV Kanzleimanagement und digitalen Arbeitsprozessen. Im Anschluss können Sie Ihre Arbeitsweise noch besser strukturieren und optimieren.

Auf Basis ausgewählter Prozesse erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre internen Prozesse mit Hilfe der DATEV-Lösungen optimieren. Wir zeigen Ihnen Tipps für die tägliche Arbeit und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.