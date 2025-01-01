Art.-Nr. 77312 | Online-Seminar (Vortrag)​

Digitale Prozesse nutzen - mit den DATEV-Programmen zum Kanzleimanagement

Wussten Sie, dass Sie Ihre internen Prozesse mit den DATEV-Programmen des Kanzleimanagements digitalisieren können?
  • Digitale Arbeitsprozesse: Potenziale der DATEV-Programme im Kanzleimanagement
  • Digitale Kommunikation mit Mandanten und Behörden
  • Mandatsannahme als digitalisierter Prozess
  • Tipps zu den Programm-Prozessen
Einmalig
118,00 €
Kurzinfo

Wissensgebiet Programmwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Software- und Grundlagenkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Anhand ausgewählter Prozesse aus dem Kanzleialltag erfahren Sie, welche Möglichkeiten die DATEV-Programme bieten. Außerdem lernen Sie Tipps und Tricks im Umgang mit DATEV Eigenorganisation kennen.

Im Kanzleialltag haben Sie oft nicht die Zeit, sich intensiv mit der DATEV-Software auseinanderzusetzen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns drei Stunden mit dem DATEV Kanzleimanagement und digitalen Arbeitsprozessen. Im Anschluss können Sie Ihre Arbeitsweise noch besser strukturieren und optimieren.

Auf Basis ausgewählter Prozesse erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre internen Prozesse mit Hilfe der DATEV-Lösungen optimieren. Wir zeigen Ihnen Tipps für die tägliche Arbeit und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Themen

  • Post-/Informationseingang digitalisieren und weiterverarbeiten

  • Mit Ihren Mandanten digital kommunizieren

  • Mandatsannahme als digitalisierter Prozess

  • Prozesse mit DATEV ProCheck dokumentieren – und als elektronisches Prozesshandbuch in der Kanzlei nutzen

  • Fragen im Chat und per Wortmeldung stellen

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleimitarbeiter
  • Erfahrene Anwender von DATEV Eigenorganisation classic/comfort
  • Kanzlei-Organisationsbeauftragte

Fachliche Voraussetzungen

Sie haben Erfahrungen mit dem DATEV Arbeitsplatz und nutzen die DATEV-Eigenorganisations-Programme.

Zusatzinformation

Digitale Seminarunterlage

Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.

Referierende

Portraitbild der referierenden Person der DATEV eG

Mitarbeiter/-in der DATEV eG

Termine

Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.

Ort, Datum & Uhrzeit Plätze
Online Event
Mi, 17.12.25 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 24.02.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 27.05.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 09.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 30.06.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 15.07.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 08.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 22.09.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 13.10.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Di, 17.11.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:
Online Event
Mi, 09.12.26 | 
09:00 - 12:00 Uhr
Plätze:

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

