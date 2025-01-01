Digitale Prozesse nutzen - mit den DATEV-Programmen zum Kanzleimanagement
- Digitale Arbeitsprozesse: Potenziale der DATEV-Programme im Kanzleimanagement
- Digitale Kommunikation mit Mandanten und Behörden
- Mandatsannahme als digitalisierter Prozess
- Tipps zu den Programm-Prozessen
Anhand ausgewählter Prozesse aus dem Kanzleialltag erfahren Sie, welche Möglichkeiten die DATEV-Programme bieten. Außerdem lernen Sie Tipps und Tricks im Umgang mit DATEV Eigenorganisation kennen.
Im Kanzleialltag haben Sie oft nicht die Zeit, sich intensiv mit der DATEV-Software auseinanderzusetzen. In diesem Seminar beschäftigen wir uns drei Stunden mit dem DATEV Kanzleimanagement und digitalen Arbeitsprozessen. Im Anschluss können Sie Ihre Arbeitsweise noch besser strukturieren und optimieren.
Auf Basis ausgewählter Prozesse erklären wir Ihnen, wie Sie Ihre internen Prozesse mit Hilfe der DATEV-Lösungen optimieren. Wir zeigen Ihnen Tipps für die tägliche Arbeit und natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
Post-/Informationseingang digitalisieren und weiterverarbeiten
Mit Ihren Mandanten digital kommunizieren
Mandatsannahme als digitalisierter Prozess
Prozesse mit DATEV ProCheck dokumentieren – und als elektronisches Prozesshandbuch in der Kanzlei nutzen
Fragen im Chat und per Wortmeldung stellen
- Kanzleimitarbeiter
- Erfahrene Anwender von DATEV Eigenorganisation classic/comfort
- Kanzlei-Organisationsbeauftragte
Sie haben Erfahrungen mit dem DATEV Arbeitsplatz und nutzen die DATEV-Eigenorganisations-Programme.
Digitale Seminarunterlage
Sie arbeiten im Seminar mit einer digitalen Arbeitsunterlage. Zur Nutzung auf Ihrem mobilen Endgerät stellen wir Ihnen diese Unterlage spätestens drei Arbeitstage vor Seminarbeginn als kostenlosen Download zur Verfügung. Wie Sie mit der digitalen Seminarunterlage arbeiten, erfahren Sie im DATEV-Hilfe Center: Dok.-Nr. 0904302.
Mitarbeiter/-in der DATEV eG
