DÜ-Formular Lohnsteuer-Anmeldung

Mit diesem Programm lassen sich Lohnsteuer-Anmeldungen außerhalb der DATEV-Lohnprogramme authentifiziert über das DATEV Rechenzentrum an die Finanzverwaltung übermitteln.

Es ist keine manuelle Authentifizierung bei ELSTER-Online erforderlich. Der Einsatz des Programms bietet sich zum Beispiel bei getrennter Abrechnung von Arbeitnehmern und Geschäftsführern an, wenn diese über unterschiedliche Abrechnungsprogramme abgerechnet werden. Das Programm enthält das Formular zur Lohnsteuer-Anmeldung. Nach der Übermittlung, können Sie die Statusinformationen im Programm einsehen.