Einstieg in die Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen Online
Übersicht
Beschreibung
In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen eine Einführung in die Plattform DATEV Zertifizierungen online und erklären Ihnen grundlegende Funktionsweisen sowie das Verwaltungstool für Prüfungen.
Schritt für Schritt erfahren Sie mehr über die relevanten Prozessabläufe – von der Anlage einer Prüfung, über die Verteilung und das Einlösen der Prüfungscodes, bis hin zum Start und dem Beenden der Onlineprüfung.
Inhalte
Überblick – Welche Nachweise können Ihre Teilnehmenden im Rahmen der Partnerschaft erwerben?
DATEV-Zertifikate
-
Welche DATEV-Zertifikate gibt es?
-
Welches Zertifikat ist für wen geeignet?
-
Lernzielkataloge und Unterstützungsangebote
Ein Blick auf die Plattform DATEV Zertifizierungen online
-
Der Aufbau des Verwaltungstools zur eigenständigen Anlage von Prüfungsterminen
-
Wie müssen die Teilnehmenden und die Prüfungsaufsicht vorgehen?
-
Ergebnisse und Zertifikate – wo sind sie zu finden?
Details
Wichtige Informationen
Technische Hinweise und weiterführende Informationen zur Veranstaltung erhalten Sie rechtzeitig vor Seminarbeginn.
Teilnehmerkreis
- Mitarbeitende und Unterrichtende von DATEV-Bildungspartnern oder Unterrichtende mit eigener Dozenten-Nummer, neue und erfahrene Mitglieder der DATEV-Bildungspartnerschaft
Referierende
- Mitarbeitende der DATEV eG - Team der DATEV-Partnerschaft für Bildung