Einstieg in die Prüfungsplattform DATEV Zertifizierungen Online

In diesem Online-Seminar geben wir Ihnen eine Einführung in die Plattform DATEV Zertifizierungen online und erklären Ihnen grundlegende Funktionsweisen sowie das Verwaltungstool für Prüfungen.

Schritt für Schritt erfahren Sie mehr über die relevanten Prozessabläufe – von der Anlage einer Prüfung, über die Verteilung und das Einlösen der Prüfungscodes, bis hin zum Start und dem Beenden der Onlineprüfung.