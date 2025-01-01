Art.-Nr. 18034 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Lohn-/Gehaltsabrechnung (Hochformat)
- Erläuterung des Weges vom Brutto zum Netto
- Fachposter zu Grundlagenwissen
- Überdimensional großes Lehrmittel
EinmaligPreis- und Lieferinformationen
0,00 €
Übersicht
Das Fachposter zeigt den Weg vom Brutto- zum Netto-Gehalt.
Als "überdimensionales Lehrmittel" im A1-Format soll es Sie bei der Vermittlung des Grundlagenwissens unterstützen.
Preise
Art.-Nr. 18034 | Bildungspartner-Angebot
Fachposter Lohn-/Gehaltsabrechnung (Hochformat)
Einmalig
0,00 €