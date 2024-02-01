Art.-Nr. 12841 | Kompaktwissen

GmbH-Geschäftsführer: Anstellungs- und Beratungsvertrag mit der GmbH, 4. Auflage (E-Book)

Ein Leitfaden für die Beratungspraxis
  • Vertragliche Regelungsmöglichkeiten
  • Haftung des Geschäftsführers und Möglichkeiten der vertraglichen Haftungsbeschränkung
  • Rechtsschutz für den Geschäftsführer

Erscheinungstermin: Februar 2024

Beschreibung

Die „janusköpfige“ Stellung des Geschäftsführers als das gesetzliche Vertretungsorgan der GmbH und zugleich in einem schuldrechtlichen Vertragsverhältnis zu der GmbH stehend, wirft einige regelungsbedürftige Fragestellungen auf, die im Einzelfall vertraglich geregelt werden müssen.

Beide Sphären sind grundsätzlich streng zu unterscheiden: Die Bestellung durch die Gesellschafterversammlung ist ein gesellschaftsrechtlicher Akt und betrifft den „organschaftlichen Status“ des Geschäftsführers. Die vertraglichen Regelungen mit dem Geschäftsführer betreffen den „persönlichen Status“ des Geschäftsführers. Die Vertragsgestaltung wird durch die Sonderstellung des Geschäftsführers im Arbeits-, Steuer- und Sozialversicherungsrecht erschwert.

Auch die Differenzierung zwischen einerseits dem Geschäftsführer, der selbst (Mehrheits-) Gesellschafter der GmbH ist, und andererseits dem so genannten Fremdgeschäftsführer, der keine Gesellschafterstellung hat, oder dem ihm mit Blick auf das Anstellungsverhältnis gleichgestellten Minderheitsgesellschafter-Geschäftsführer, ist zu beachten.

Das Kompaktwissen ist ein Leitfaden für die Gestaltung des Geschäftsführeranstellungsvertrags. Im Fokus steht dabei die praktische Einsatzfähigkeit des Werks in der täglichen Beratungsarbeit.

Die aktuelle 4. Auflage berücksichtigt die aktuelle Rechtsprechung und wurde um aktualisierte Muster ergänzt. Exkurse in das Strafrecht und das Steuer- und Sozialversicherungsrecht runden den Leitfaden ab.

Info & Leseprobe

Erscheinungstermin 02/2024
Seitenzahl 115
Format pdf + epub
Hinweis Enthalten im Lieferservice Kompaktwissen GmbH
Kostenlose Leseprobe

Autoren

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur.

Fachanwalt für Steuerrecht, Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz, Fachanwalt für Handels- und Gesellschaftsrecht

Dr. Christopher Lieb berät und vertritt Unternehmen und Freiberufler zu gesellschaftlichen Fragestellungen. Er ist darüber hinaus spezialisiert auf Fragen des gewerblichen Rechtsschutzes. Er ist Lehrbeauftragter der Technischen Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm und ständiges Mitglied des gemeinsamen Fachprüfungsausschusses „gewerblicher Rechtsschutz“ der Rechtsanwaltskammern Bamberg und Nürnberg.

Platzhalterbild für das Portrait referierenden Person

Jörg Steinheimer

Fachanwalt für Arbeitsrecht, Fachanwalt für Strafrecht

Jörg Steinheimer berät in allen arbeitsrechtlichen Fragestellungen. Er vertritt dabei v. a. Arbeitgeber und Führungskräfte. Weitere fachliche Schwerpunkte liegen im Wirtschaftsstrafrecht nebst Compliance und in der wirtschaftsrechtlichen Dauerberatung von mittelständischen Unternehmen. Der Autor schult ferner regelmäßig im Arbeitsrecht.

