ISWL Bankkonverter
- ASCII-Dateien mit variabler Feldlänge komfortabel und schnell importieren
- Standardwerte für fehlende Feldinhalte festlegen
- Feld- und Texttrennzeichen in der Bankdatei individuell definieren
Inhalte
Beschreibung
Mit der Individuellen Softwarelösung ISWL Bankkonverter können Sie Bankdaten für das elektronische Bankbuchen umwandeln und in DATEV Rechnungswesen als Buchungsvorschläge bereitstellen.
Die Individuelle Softwarelösung rationalisiert den Arbeitsablauf, da nach Einrichtung eines Importschemas die manuelle Erfassung der Bankdaten entfällt und die Daten komfortabel und automatisiert in DATEV Rechnungswesen eingespielt werden können.
Hinweis: Wir empfehlen eine professionelle Beratung, um alle sich bietenden Potenziale voll ausschöpfen zu können. Hier können Sie eine passende individuelle Beratung buchen.
Leistungen
Mit der ISWL Bankkonverter ist es möglich:
ASCII-Dateien mit variabler Feldlänge zu importieren,
eine beliebige Anzahl Formatbeschreibungen anzulegen,
Standardwerte für fehlende Feldinhalte festzulegen,
Kopf- und Fußzeilen in der Bankdatei zu überlesen,
Feld- und Texttrennzeichen in der Bankdatei frei zu definieren.
Anhand der ausgewählten Formatbeschreibung wird die Eingabedatei interpretiert und als Vorschau angezeigt. Anschließend erfolgt die Ausgabe der Weiterverarbeitungsdatei für DATEV Rechnungswesen.
Der Aufbau der Eingabedatei muss zunächst definiert werden, damit die Feldinhalte der Weiterverarbeitungsdatei (Elektronisches Bankbuchen) richtig zugeordnet werden können.
Die benötigten Felder werden per Mausdoppelklick hinzugefügt und bearbeitet. Dabei kann die Reihenfolge der Felder der Eingabedatei beliebig variiert werden. Außerdem können zu überlesende Felder in der Eingabedatei als Leerfelder angegeben werden.
Sollten Feldinhalte in der Eingabedatei fehlen, so können diese als Standardwerte festgelegt werden, die für alle Datensätze der Eingabedatei gelten.
Zusätzlich ist es möglich eine beliebige Anzahl Kopf- und Fußzeilen in der Eingabedatei zu überlesen und die Trennzeichen für die Felder und die Texte frei zu definieren.
Beratung ISWL
Beratung, Schulung, Einrichtung
Zu einem vereinbarten Termin klärt ein DATEV-Berater Ihre individuellen Fragen am Telefon. Mittels Fernbetreuung online schaltet er sich auf Ihren PC und verfolgt und steuert die Vorgänge aktiv auf Ihrem Bildschirm. Je nach Angebot, setzt Ihr Berater die Anforderungen gerne unmittelbar im Programm für Sie um. Buchen Sie einfach über oben stehenden Link einen Termin.