Mit der ISWL Bankkonverter ist es möglich:

ASCII-Dateien mit variabler Feldlänge zu importieren,

eine beliebige Anzahl Formatbeschreibungen anzulegen,

Standardwerte für fehlende Feldinhalte festzulegen,

Kopf- und Fußzeilen in der Bankdatei zu überlesen,

Feld- und Texttrennzeichen in der Bankdatei frei zu definieren.

Anhand der ausgewählten Formatbeschreibung wird die Eingabedatei interpretiert und als Vorschau angezeigt. Anschließend erfolgt die Ausgabe der Weiterverarbeitungsdatei für DATEV Rechnungswesen.

Der Aufbau der Eingabedatei muss zunächst definiert werden, damit die Feldinhalte der Weiterverarbeitungsdatei (Elektronisches Bankbuchen) richtig zugeordnet werden können.

Die benötigten Felder werden per Mausdoppelklick hinzugefügt und bearbeitet. Dabei kann die Reihenfolge der Felder der Eingabedatei beliebig variiert werden. Außerdem können zu überlesende Felder in der Eingabedatei als Leerfelder angegeben werden.

Sollten Feldinhalte in der Eingabedatei fehlen, so können diese als Standardwerte festgelegt werden, die für alle Datensätze der Eingabedatei gelten.

Zusätzlich ist es möglich eine beliebige Anzahl Kopf- und Fußzeilen in der Eingabedatei zu überlesen und die Trennzeichen für die Felder und die Texte frei zu definieren.