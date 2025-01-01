Die individuelle Softwarelösung - ISWL Dynamischer Lohn-Daten-Export ermöglicht Ihnen Ihre individuellen Lohn-Controlling-Reports zu automatisieren.

Wenn Sie die Lohndaten für spezielle Controlling-Zwecke immer wieder aufwendig manuell in einer, zum Beispiel vom Mandanten oder Unternehmenszentrale festgelegten Struktur erfassen, ist die individuelle Softwarelösung Dynamischer Lohn-Daten-Export für Sie genau richtig!

Die individuelle Softwarelösung Dynamischer Lohn-Daten-Export bietet eine flexible und erweiterbare Darstellung der einzelnen Bestandteile der Lohnabrechnung aller Arbeitnehmer eines oder mehrerer Mandanten. Der tabellarische Aufbau verschafft einen schnellen Überblick. Die Ausgabe nach ASCII oder Excel ermöglicht eine Weiterverarbeitung in nachgelagerten Systemen für das Controlling.