ISWL Individuelle Softwarelösung
- Permanente Schnittstellen mit DATEV-Standardprodukten und Fremdsoftware
- Softwarelösungen nach individuellem Kundenwunsch
- Abdeckung von Funktionen, die DATEV-Standardprodukte noch nicht bieten
Inhalte
Beschreibung
Individuelle Softwarelösungen (ISWL) sind Anwendungen, in denen in Verbindung mit DATEV-Standardprodukten kundenspezifische Anforderungen umgesetzt werden.
Sie haben keine passende DATEV Standard-Lösung gefunden und möchten eine individuelle Schnittstellenlösung durch DATEV entwickeln lassen? Wir beraten und unterstützen Sie bei Fragen zu individuellen Softwarelösungen und permanenten Schnittstellen im Zusammenhang mit DATEV-Anwendungen.
Sie sparen Kosten- und Zeit-Aufwand, indem Sie manuellen Erfassungsaufwand vermeiden und gewünschte Auswertungen automatisch erhalten. Durch Individualisierung Ihrer Auswertungen erhöhen Sie die Aussagekraft ihres Controllings.
Wir entwickeln mit Ihnen Lösungskonzepte und programmieren die Softwarelösungen nach Ihrem individuellen Wunsch auf der Basis von C#, .net und ggf. SQL-Datenbanken.
Bitte beachten Sie: Beschreiben Sie bitte bei der Bestellung Ihren Wunsch oder Ihr Problem genauer und schicken Sie uns Ihre Kontaktdaten. Wir melden uns bei Ihnen mit einer individuellen Beratung. Alternativ können Sie hier eine passende individuelle Beratung buchen:
1. Zur Erstberatung ISWL Individuelle Softwarelösung Personalwirtschaft für Unternehmen
2. Zur Erstberatung ISWL Individuelle Softwarelösung Personalwirtschaft für Steuerberater
3. Zur Erstberatung ISWL Individuelle Softwarelösung Rechnungswesen für Unternehmen
4. Zur Erstberatung ISWL Individuelle Softwarelösung Rechnungswesen für Steuerberater
Leistungen
Rechnungswesen
-
BWA – Zeitreihe mit Wertenachweis und Mehrjahresvergleich (2 bis 5 Jahre)
-
Personenkontenverteilung (zentrale Pflege von Stammdaten in einem Mandanten)
-
Mandantenkonsolidierung (Auswertung von zusammengefassten Mandanten)
-
Debitoren-Kreditoren-Verrechnung
-
Kostenrechnung Fünfjahresvergleich
-
Individueller Forderungsaltersreport
-
Skontonutzung und Zahlungszeitraum
-
Individuelle OPOS- und Umsatzauswertungen
-
Verschiedene Auswertungen und Berichte
-
Permanente Schnittstellen zwischen DATEV-Produkten und Fremdsoftwaresystemen
Personalwirtschaft
-
Permanente Schnittstellen zwischen DATEV-Produkten und Fremdsoftwaresystemen
-
Lohn-Vorerfassungen für Stamm- und Bewegungsdaten
-
Konvertierung von Lohn-Daten aus Zeitwirtschaft- und Personal-Managementsystemen (Zeiten, Stammdaten), Excel, ASCII für den Import in die DATEV-Anwendungen der Personalwirtschaft
-
Konvertierung der Lohnabrechnungswerte aus LODAS und Lohn und Gehalt für den Import in die Finanzbuchhaltung
-
Überstunden- und Urlaubsrückstellungen
-
Individuelle Auswertungen und Controllingreports auf Basis der Daten aus dem Daten-Analyse-System Personalwirtschaft
Steuern
-
Import der Beteiligten-Stammdaten in die Anlage FB der DATEV; Gesonderte - und einheitliche - Feststellung (GuE) aus einer Excel-Tabelle
-
Import von Stammdaten von Kapitalempfängern nach DATEV Kapitalertragsteuer (Teilprogramm von Körperschaftsteuer) und DATEV Einkommensteuer
-
Auswertung der Gewinnausschüttungen basierend auf DATEV Kapitalertragsteuer (Teilprogramm von Körperschaftsteuer)
Bei den Lösungen handelt es sich nur um eine kleine Auswahl unseres Produktportfolios.