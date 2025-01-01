Art.-Nr. 77544 | Online-Seminar (Vortrag)​

Kanzleizukunft sichern - Trends, Chancen und Strategien

Informieren Sie sich über aktuelle Entwicklungen in der Steuerberatungsbranche und erfahren Sie, wie Sie die Zukunft Ihrer Kanzlei sichern können.
  • Quo vadis: Wie entwickelt sich die Branche und welche Chancen bieten sich?
  • Best-Practice: Welche Strategien nutzen erfolgreiche Kanzleien?
  • How-to: Mit welchen Methoden und Strategien können Sie Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen?
Kurzinfo

Wissensgebiet Managementwissen
Methodik Online-Seminar (Vortrag)
Ziel Aufbau von Managementkompetenz
Dauer 0,5 Tage

Inhalte

Beschreibung

Entdecken Sie die Zukunft der Steuerberatung! Fachkräftemangel, der demographische Wandel sowie künstliche Intelligenz und Automatisierung sind wichtige, aber bei weitem nicht alle Themen, die Geschäftsmodelle von Kanzleien zukünftig prägen werden.

Experten von DATEV bieten Ihnen Einblicke in Trends, aktuelle Entwicklungen, Chancen und Risiken für Ihre Kanzlei. Lernen Sie innovative Strategien, Beispiele aus der Praxis und bewährte Methoden kennen, um Ihre Kanzlei optimal für die Zukunft aufzustellen.

Themen

  • Thesen zur Steuerberatungskanzlei 2030

  • Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Steuerberatungsbranche

  • Best-Practices zu wichtigen Handlungsfeldern

  • Zukunftsbild und Roadmap für die eigene Kanzlei entwickeln

Details

Teilnehmerkreis

  • Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
  • Kanzleiführungskräfte

Zusatzinformation

Seminarbegleitende Unterlagen

Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.

Referent

Portraitbild der referierenden Person Ulf Kortenkamp

Ulf Kortenkamp

Dipl.-Kaufmann, DATEV-Consulting

Termine

Hinweis

Allgemeine Informationen Online-Seminar

Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.

Weitere Informationen

Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)

Weiterbildungsbescheinigung

Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Preise

