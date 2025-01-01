Kanzleizukunft sichern - Trends, Chancen und Strategien
- Quo vadis: Wie entwickelt sich die Branche und welche Chancen bieten sich?
- Best-Practice: Welche Strategien nutzen erfolgreiche Kanzleien?
- How-to: Mit welchen Methoden und Strategien können Sie Ihre Kanzlei fit für die Zukunft machen?
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Entdecken Sie die Zukunft der Steuerberatung! Fachkräftemangel, der demographische Wandel sowie künstliche Intelligenz und Automatisierung sind wichtige, aber bei weitem nicht alle Themen, die Geschäftsmodelle von Kanzleien zukünftig prägen werden.
Experten von DATEV bieten Ihnen Einblicke in Trends, aktuelle Entwicklungen, Chancen und Risiken für Ihre Kanzlei. Lernen Sie innovative Strategien, Beispiele aus der Praxis und bewährte Methoden kennen, um Ihre Kanzlei optimal für die Zukunft aufzustellen.
Themen
-
Thesen zur Steuerberatungskanzlei 2030
-
Aktuelle Trends und Entwicklungen in der Steuerberatungsbranche
-
Best-Practices zu wichtigen Handlungsfeldern
-
Zukunftsbild und Roadmap für die eigene Kanzlei entwickeln
Details
Teilnehmerkreis
- Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
- Kanzleiführungskräfte
Zusatzinformation
Seminarbegleitende Unterlagen
Die Begleitunterlage zur Veranstaltung erhalten Sie in elektronischer Form als PDF-Dokument zum Herunterladen. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referent
Ulf Kortenkamp
Dipl.-Kaufmann, DATEV-Consulting
Termine
Nutzen Sie nach Möglichkeit die DATEV-Authentifizierung für Ihre Buchung.
Gastbestellungen verursachen Zusatzaufwand und werden mit zeitlicher Verzögerung erfasst.
Hinweis
Allgemeine Informationen Online-Seminar
Bitte melden Sie sich zum gewünschten Termin Ihres Online-Seminars möglichst rechtzeitig an. In der Veranstaltungsbestätigung finden Sie alle Informationen zur Teilnahme des Online-Seminars. Dieses erhalten Sie über DATEV Mitteilungen oder E-Mail.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Online-Seminar/Online-Seminar mit Übung (Dok.-Nr. 0903119)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Teilnahme an diesem Seminar erhalten Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung digital und automatisch über die DATEV Mitteilungen oder E-Mail. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.