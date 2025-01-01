Kanzleizukunft sichern - Trends, Chancen und Strategien

Entdecken Sie die Zukunft der Steuerberatung! Fachkräftemangel, der demographische Wandel sowie künstliche Intelligenz und Automatisierung sind wichtige, aber bei weitem nicht alle Themen, die Geschäftsmodelle von Kanzleien zukünftig prägen werden.

Experten von DATEV bieten Ihnen Einblicke in Trends, aktuelle Entwicklungen, Chancen und Risiken für Ihre Kanzlei. Lernen Sie innovative Strategien, Beispiele aus der Praxis und bewährte Methoden kennen, um Ihre Kanzlei optimal für die Zukunft aufzustellen.