Mit Kassenbuch online können Sie Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Zusammen mit dem Cloud-Service Belege online lassen sich die Kassensätze auf Basis der Belegbilder einfach erfassen.

GoBD-konforme Kassenbuchführung

Bei der Erfassung der Kasse mit Kassenbuch online werden Ihre Eingaben durch laufende Prüfungen unterstützt, sodass die Einhaltung der relevanten Ordnungsmäßigkeitsanforderungen gewährleistet ist. Die damit verbundenen organisatorischen Anforderungen finden Sie in der Programmhilfe in den Organisationsanweisungen zu Kassenbuch online.

Direkte Verfügbarkeit der Daten für die Kanzlei

Bei der Festschreibung der Kassenbewegungen werden diese gleichzeitig online für die Kanzlei bereitgestellt. Der digitale Austausch von Kassenbewegungen und Belegen ermöglicht eine zeitnahe Erstellung der Buchführung in der Kanzlei und Zugriff auf tagesaktuelle Auswertungen für das Unternehmen.

Die erfassten Daten können direkt aus Kassenbuch online für eine steuerliche Außenprüfung exportiert werden.

Die Möglichkeit der Übernahme der Daten bei Einsatz von DATEV Kassenarchiv online schafft einen durchgängigen digitalen Prozess von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung.

Hinweis: Das Kassenbuch online ist Teil von DATEV Unternehmen online und ist die Nachfolgelösung von „Kassen- und Warenerfassung“.