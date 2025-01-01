Kassenbuch online
Mit Kassenbuch online können Sie Kassenbelegsätze für die Erstellung der Buchführung vorerfassen und bearbeiten. Zusammen mit dem Cloud-Service Belege online lassen sich die Kassensätze auf Basis der Belegbilder einfach erfassen.
Hinweis & Nutzungsvoraussetzung
Kassenbuch online ist Bestandteil von DATEV Unternehmen online. Wenn Sie DATEV Unternehmen online bestellt haben, können Sie einen Mandantenbestand für Kassenbuch online anlegen oder einen bestehenden Mandantenbestand damit erweitern.
Inhalte
Beschreibung
GoBD-konforme Kassenbuchführung
Bei der Erfassung der Kasse mit Kassenbuch online werden Ihre Eingaben durch laufende Prüfungen unterstützt, sodass die Einhaltung der relevanten Ordnungsmäßigkeitsanforderungen gewährleistet ist. Die damit verbundenen organisatorischen Anforderungen finden Sie in der Programmhilfe in den Organisationsanweisungen zu Kassenbuch online.
Direkte Verfügbarkeit der Daten für die Kanzlei
Bei der Festschreibung der Kassenbewegungen werden diese gleichzeitig online für die Kanzlei bereitgestellt. Der digitale Austausch von Kassenbewegungen und Belegen ermöglicht eine zeitnahe Erstellung der Buchführung in der Kanzlei und Zugriff auf tagesaktuelle Auswertungen für das Unternehmen.
Die erfassten Daten können direkt aus Kassenbuch online für eine steuerliche Außenprüfung exportiert werden.
Die Möglichkeit der Übernahme der Daten bei Einsatz von DATEV Kassenarchiv online schafft einen durchgängigen digitalen Prozess von der elektronischen Kasse bis zur Finanzbuchführung.
Hinweis: Das Kassenbuch online ist Teil von DATEV Unternehmen online und ist die Nachfolgelösung von „Kassen- und Warenerfassung“.
Leistungen
-
Ordnungsgemäße Kassenbuchführung: Kassenbewegungen tagaktuell und GoBD-konform erfassen
-
Laufende Prüfung der Eingaben (Kassenminus, Chronologie)
-
Effiziente Übernahme der Daten als Buchungsvorschläge in die DATEV-Rechnungswesen-Programme
-
Anlage mehrerer Kassen
-
Anbindung über DATEV Kassenarchiv online
Preise
