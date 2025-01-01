Kollegenforum: (Generative) KI in der Kanzlei: Erfahrungen und Best Practices für EinsteigerPreis- und Lieferinformationen
Beschreibung
Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet Kanzleien völlig neue Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Doch wie starten? Dieses Kollegenforum für Einsteiger richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie an deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen ersten Einblick in die Welt der (generativen) KI erhalten und erfahren möchten, wie sie diese sinnvoll und praxisorientiert einsetzen können - ganz ohne technische Vorkenntnisse.
Was sind Kollegenforen?
Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.
Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum
Das Kollegenforum lebt von den Beiträgen und Überlegungen aller. Impulse geben erfahrene Kanzleiinhaber und - Inhaberinnen, die sich gemeinsam mit den Teilnehmenden darüber austauschen. Bitte machen Sie sich daher im Vorfeld Gedanken, welches konkrete Thema Sie ansprechen möchten. Die Fragen werden in der Runde mit allen Teilnehmenden diskutiert und mit den Erfahrungen der Referenten und Empfehlungen ergänzt.
Details
Teilnehmerkreis
Inhaber, Inhaberinnen sowie Fachverantwortliche in der Personalarbeit, die ihre Kanzlei zu einem attraktiven Arbeitgeber gestalten wollen
Methodik
Austausch
Veranstaltungsort
Das Kollegenforum online wird mit dem Videokonferenzsystem Zoom durchgeführt.
Gerne testen wir mit Ihnen im Vorfeld Ihre Technik. Informationen hierzu erhalten Sie mit der Seminarbestätigung. Der Zugang funktioniert von nahezu jedem internetfähigen Gerät wie Tablet, Notebook oder PC. Eine Smartcard ist für die Teilnahme nicht erforderlich.
Dauer
Drei Stunden, vormittags oder nachmittags
Hinweis
Zu inhaltlichen Fragen berät Sie gerne Ihr kundenverantwortlicher Ansprechpartner.
