Künstliche Intelligenz (KI) eröffnet Kanzleien völlig neue Möglichkeiten, den Arbeitsalltag effizienter und zukunftssicher zu gestalten. Doch wie starten? Dieses Kollegenforum für Einsteiger richtet sich an Steuerberaterinnen und Steuerberater sowie an deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die einen ersten Einblick in die Welt der (generativen) KI erhalten und erfahren möchten, wie sie diese sinnvoll und praxisorientiert einsetzen können - ganz ohne technische Vorkenntnisse.

Was sind Kollegenforen?

Kollegenforen sind Veranstaltungen, in denen Berufskolleginnen und -kollegen Impulse und Wissen für bestimmte Lösungen und Prozesse weitergeben. Die Teilnehmenden können sich dabei auf Augenhöhe austauschen.

Mehr Infos zum Kollegenforum finden Sie unter: www.datev.de/kollegenforum