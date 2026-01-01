Art.-Nr. 19593 | Material
Kontenrahmen Apotheken Basis SKR03
- Kontenrahmen für Apotheken
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Der Kontenrahmen für Apotheken basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
-
0: Anlage- und Kapitalkonten
-
1: Finanz- und Privatkonten
-
2: Abgrenzungskonten
-
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
-
4: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Bestände an Erzeugnissen
-
8: Erlöskonten
-
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten