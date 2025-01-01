Art.-Nr. 11174 | Kontenrahmen

Kontenrahmen DATEV SKR 03

  • Darstellung der beschrifteten und mit Funktionen belegten Konten
Kurzinfo

Stand 01/2025
Format DIN A4

Inhalte

Beschreibung

Dem Kontenrahmen SKR 03 können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten

  • 1: Finanz- und Privatkonten

  • 2: Abgrenzungskonten

  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten

  • 4: Betriebliche Aufwendungen

  • 7: Bestände an Erzeugnissen

  • 8: Erlöskonten

  • 9: Vortrags- und statistische Konten

