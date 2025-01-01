Kontenrahmen DATEV SKR03 Taschenbuch

Art.-Nr. 11230 | Kontenrahmen

  • Entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 03 im DIN A4-Format
Stand 01/2025
Format DIN A6

Dieser Kontenrahmen im Format DIN A6 (nicht gebunden; Loseblattausgabe) entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 03 im DIN A4-Format (Art.-Nr. 11174). Zur Ablage des Kontenrahmens bietet DATEV einen Ordner an, den Sie mit der Art.-Nr. 11171 bestellen können.

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten

  • 1: Finanz- und Privatkonten

  • 2: Abgrenzungskonten

  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten

  • 4: Betriebliche Aufwendungen

  • 8: Erlöskonten

  • 9: Vortrags-, Kapital- und statistische Konten

Ringbuch für SKR - Taschenbuch

