Art.-Nr. 11230 | Kontenrahmen
Kontenrahmen DATEV SKR03 Taschenbuch
- Entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 03 im DIN A4-Format
Kurzinfo
Stand 01/2025
Format DIN A6
Inhalte
Beschreibung
Dieser Kontenrahmen im Format DIN A6 (nicht gebunden; Loseblattausgabe) entspricht inhaltlich dem Kontenrahmen SKR 03 im DIN A4-Format (Art.-Nr. 11174). Zur Ablage des Kontenrahmens bietet DATEV einen Ordner an, den Sie mit der Art.-Nr. 11171 bestellen können.
Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind.
Leistungen
0: Anlage- und Kapitalkonten
1: Finanz- und Privatkonten
2: Abgrenzungskonten
3: Wareneingangs- und Bestandskonten
4: Betriebliche Aufwendungen
8: Erlöskonten
9: Vortrags-, Kapital- und statistische Konten