Art.-Nr. 39152 | Kontenrahmen
Kontenrahmen Finanzinstitute RechKredV für Finanzdienstleister SKR 04
- Gliederung nach der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV)
- Kontenrahmen für Finanzdienstleister
Stand 01/2026
Format DIN A4
Der Kontenrahmen Universalinstitute basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR04. Er ergänzt ihn um branchenspezifische Konten und deckt die Vorgaben der Verordnung über die Rechnungslegung der Kreditinstitute (RechKredV) ab. Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
-
0: Anlagevermögenskonten
-
1: Umlaufvermögenskonten
-
2: Eigenkapitalkonten
-
3: Fremdkapitalkonten
-
4: Betriebliche Erträge
-
5 und 6: Betriebliche Aufwendungen
-
7: Weitere Erträge und Aufwendungen
-
8: Weitere Erträge und Aufwendungen
-
9: Vortrags-, Kapital-, Korrektur- und statistische Konten Format DIN A4
