Kontenrahmen McDonald's Basis SKR 03

  • Kontenrahmen für McDonald's

Der Kontenrahmen für McDonald's basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Kostenfreier Download

Stand 01/2026
Format DIN A4
Beschreibung

Der Kontenrahmen für McDonald's basiert auf dem DATEV-Kontenrahmen SKR 03, ergänzt um branchenspezifische Konten (5. und 6. Stelle der Kontonummer).

Dem Kontenrahmen können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

  • 0: Anlage- und Kapitalkonten

  • 1: Finanz- und Privatkonten

  • 2: Abgrenzungskonten

  • 3: Wareneingangs- und Bestandskonten

  • 4: Betriebliche Aufwendungen

  • 8: Erlöskonten

  • 9: Vortrags-, Kapital- und statistische Konten

  • Format DIN A4

