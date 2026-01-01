Art.-Nr. 10132 | Kontenrahmen
Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche
- Kontenrahmen SKR 51 für die Kfz-Branche
Kurzinfo
Stand 01/2026
Format DIN A4
Inhalte
Beschreibung
Dem Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.
Leistungen
- 0: Anlage- und Kapitalkonten
- 1: Finanz- und Privatkonten
- 2: Konten für neutrale Erträge und Aufwendungen
- 3: Wareneinkaufs-/Bestandskonten
- 4: Konten für Betriebliche Aufwendungen
- 5: Interne Aufwendungen/Erlöse/Erlösschmälerungen/Verrechnungskonten
- 6: Interimskonten
- 7: Konten der verrechneten Anschaffungskosten
- 8: Erlöskonten
- 9: Vortrags- und statistische Konten