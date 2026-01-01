Art.-Nr. 10132 | Kontenrahmen

Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche

  • Kontenrahmen SKR 51 für die Kfz-Branche
Preis- und Lieferinformationen
Kostenfreier Download

Kurzinfo

Stand 01/2026
Format DIN A4
Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche

Inhalte

Beschreibung

Dem Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche können Sie entnehmen, welche Konten standardmäßig beschriftet und welche Konten mit Funktionen belegt sind. Am Ende des Kontenrahmens finden Sie die Bedeutung der Steuerschlüssel und Berichtigungsschlüssel.

Leistungen
  • 0: Anlage- und Kapitalkonten
  • 1: Finanz- und Privatkonten
  • 2: Konten für neutrale Erträge und Aufwendungen
  • 3: Wareneinkaufs-/Bestandskonten
  • 4: Konten für Betriebliche Aufwendungen
  • 5: Interne Aufwendungen/Erlöse/Erlösschmälerungen/Verrechnungskonten
  • 6: Interimskonten
  • 7: Konten der verrechneten Anschaffungskosten
  • 8: Erlöskonten
  • 9: Vortrags- und statistische Konten
Weitere Informationen

SKR 51 - Kontenrahmen für die Kfz-Branche - Umfang und Einrichtung der DATEV-Lösung

nach oben

Preise

Art.-Nr. 10132 | Kontenrahmen

Kontenrahmen SKR 51 Kfz-Branche

Kostenfreier Download