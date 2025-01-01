Kurzkonzeption: Zusammenspiel des HR-Systems mit den DATEV-Lohnprogrammen im Unternehmen verstehen
- Individuelle Online-Beratung
- Fernbetreuung online direkt an Ihrem PC
- Komfortable Themen- und Terminauswahl im Online-Kalender
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Sie suchen schnelle und individuelle Unterstützung bei der Anbindung und in dem Zusammenspiel eines HR-Systems (Personio/rexx Suite/HRworks) und dem DATEV Lohnsystem? Wir beraten Sie online.
In unserer Kurzberatung online stehen wir Ihnen bei einfachen wie auch komplexen Fragen zu den Kernprozessen und individuellen Abstimmungen zwischen Personalabteilung und Lohnabrechnung zur Seite. Dazu schalten wir uns im Bedarfsfall über DATEV Fernbetreuung online direkt auf Ihren PC. Den Termin können Sie über unseren Online-Kalender komfortabel auswählen.
Inhalte
Kurzkonzeption
-
Erstbestückung des HR-Systems mit Personalstammdaten
-
Detailabstimmung der Schnittstelle (Attribut-/Feldzuordnung)
-
Prozesse Zusammenspiel HR-System & DATEV Lohnsystem (die 5 wichtigsten Personalprozesse)
Folgetermin Kurzkonzeption
Im Folgetermin werden die in der Kurzkonzeption thematisierten Inhalte aufgegriffen und auf Umsetzung/weiteren Unterstützungsbedarf überprüft.
Details
Teilnehmerkreis
- Lohnanwenderinnen und -anwender, Lohnsachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter im Unternehmen
- Prozessverantwortliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung
Hinweis: Der Beratungstermin kann auch zusammen mit Ihrer Kanzlei stattfinden.