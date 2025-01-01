Lernvideopaket: Social Media Guide für Kanzleien (Module 1-2)
- Vorteile von Social Media als Kanal zur Talentgewinnung und Mitarbeiterbindung
- Rechtliche Anforderungen
- Best Practice
Kurzinfo
Inhalte
Beschreibung
Social Media wird immer wichtiger, um Talente zu gewinnen und bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu binden. Mit unseren zwei Lernmodulen erhalten Sie einen umfassenden Leitfaden, wie Sie Social Media strategisch und effizient für Ihre Kanzlei nutzen können.
Sie lernen, wie Sie Schritt für Schritt eine professionelle Social-Media-Präsenz aufbauen, Ihre Zielgruppe klar definieren und die passenden Formate für Ihre Kommunikation auswählen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeitenden aktiv in die Kanzlei-Kommunikation einbinden und von deren Authentizität profitieren können. Ein auf Social Media spezialisierter Rechtsanwalt vermittelt zudem praxisnah die rechtlichen Grundlagen, die Sie bei der Nutzung von Social Media unbedingt beachten sollten.
Profitieren Sie von umfassendem Fachwissen in diesem Lernvideopaket und nutzen Sie Social Media gezielt, um Talente zu gewinnen, Ihre Reichweite zu steigern und Ihre Kanzlei modern zu positionieren.
Themen
Modul 1: Grundlagen und rechtliche Rahmenbedingungen
-
Kanzlei-Marketing 2.0: wie Social Media Ihre Reichweite und Attraktivität steigert
-
Gezielt auswählen: die richtigen Plattformen für Ihre Kanzlei
-
Rechtliche Grundlagen: worauf Sie bei Social Media achten müssen
-
Best Practices, erfolgreiche Strategien und Ansätze für Kanzleien im Social Web
Modul 2: Schritt für Schritt zur Content-Strategie
-
So bereiten Sie Ihren Social-Media-Auftritt professionell vor
-
Von Posts bis Videos: die besten Content-Formate für Ihre Kanzlei und Zielgruppe
-
Ihr Team als Botschafter: wie Sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich in Ihre Social-Media-Strategie einbinden
-
Personal Branding: nutzen Sie individuelle Stärken, um Ihre Kanzlei unverwechselbar zu machen
-
Corporate-Influencer-Programm: Aufbau einer authentischen Markenpräsenz durch interne Expertinnen und Experten
Details
Teilnehmerkreis
-
Kanzleiinhaberinnen und Kanzleiinhaber
-
Kanzleiführungskräfte
-
Kanzleimitarbeiterinnen und Kanzleimitarbeiter
Zusatzinformation
Begleitunterlage zum Lernvideo
Die Begleitunterlage zum Lernvideo steht Ihnen als PDF-Dokument im Bereich "Lernmaterialien" in der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Informationen dazu finden Sie im DATEV Hilfe-Center: Dok.-Nr. 1035297.
Referierende
Michaela Wüst
Mitarbeiterin der DATEV eG
Sinah Titzmann
Mitarbeiterin der DATEV eG
Dr. Carsten Ulbricht
Rechtsanwalt
Allgemeine Informationen Lernvideo
Verfügbarkeit des Lernvideos
Das Lernvideo steht Ihnen nach Abschluss der Bestellung auf der DATEV Lernplattform online zur Verfügung. Sollte das Lernvideo zum Buchungszeitpunkt noch nicht verfügbar sein, erhalten Sie eine gesonderte Benachrichtigung, sobald dieses bereitgestellt wird.
Wo finden Sie die Lernvideos?
Ihre gebuchten Lernvideos finden Sie automatisch in Ihrer DATEV Lernplattform online unter: go.datev.de/leon.
Flatrate Lernvideo
Wenn für Ihre Kanzlei ein Flatrate-Lernvideo-Vertrag vorliegt, steht Ihnen dieses Video auf der DATEV Lernplattform online unter go.datev.de/leon zur Verfügung. Eine separate Bestellung dieses Lernvideos ist nicht notwendig.
Weitere Informationen
Leistungsbeschreibung Lernvideo/Lernvideo mit Übung/Training online (Dok.-Nr. 0903126) Leistungsbeschreibung DATEV Lernplattform online (Dok.-Nr. 0904300)
Weiterbildungsbescheinigung
Nach der Durcharbeit eines Lernvideos finden Sie Ihre Weiterbildungsbescheinigung auf der DATEV Lernplattform online in Ihrem persönlichen Bereich unter „Meine Nachweise“ zum Download. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre persönlichen Daten wie Name, Vorname und E-Mail-Adresse in den Stammdaten (DATEV-Arbeitsplatz) korrekt hinterlegt sind. Weitere Informationen erhalten Sie hier.