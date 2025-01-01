Social Media wird immer wichtiger, um Talente zu gewinnen und bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter langfristig zu binden. Mit unseren zwei Lernmodulen erhalten Sie einen umfassenden Leitfaden, wie Sie Social Media strategisch und effizient für Ihre Kanzlei nutzen können.

Sie lernen, wie Sie Schritt für Schritt eine professionelle Social-Media-Präsenz aufbauen, Ihre Zielgruppe klar definieren und die passenden Formate für Ihre Kommunikation auswählen. Zusätzlich erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeitenden aktiv in die Kanzlei-Kommunikation einbinden und von deren Authentizität profitieren können. Ein auf Social Media spezialisierter Rechtsanwalt vermittelt zudem praxisnah die rechtlichen Grundlagen, die Sie bei der Nutzung von Social Media unbedingt beachten sollten.

Profitieren Sie von umfassendem Fachwissen in diesem Lernvideopaket und nutzen Sie Social Media gezielt, um Talente zu gewinnen, Ihre Reichweite zu steigern und Ihre Kanzlei modern zu positionieren.